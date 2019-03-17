  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2019 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Новости
Фильмы 2019 Фильмы 2018 Блокбастеры Фантастика Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  
Наш неофициальный телеграм-канал о кино «Мы ругаем»

Толкиен | Трейлеры

Трейлеры » Мелодрама Рецензии в разделе Лучшие

Русский трейлер New :: 17.03.19 ссылка на ролик

Размещение: YouTube


Все ролики фильма "Толкиен" (2)

 
Поставьте фильму оценку!
Запостить в ЖЖ Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook Запостить в Li.ru Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название фильма: Толкиен
Оригинальное название: Tolkien
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2019 список, новинки кино
» Голливуд » Мелодрамы
» Голливуд » Байопики » ЖЗЛ
О фильме "Толкиен":

Николас Холт в роли Дж Р.Р. Толкиена в мелодраматическом байопике о том, как Толкиен черпал вдохновение в любви, дружбе и воспоминаниях о Первой мировой, когда писал своего «Властелина колец».

На главную | Новинки кино

Новинки кино:
Мстители 4: ФиналАладдинБитва за ЗемлюХеллбой: Возрождение Кровавой королевыЛюди в чёрном: ИнтернэшнлЛюди Икс: Тёмный ФениксКапитан МарвелГодзилла 2: Король монстров
Недавние громкие новинки:
Капитан МарвелАлита: Боевой ангелЛего. Фильм 2СтеклоЗелёная книгаОчень странные делаКрид 2Человек-паук: Через вселенные

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Ролики в разделе "Мелодрама":
Толкиен Русский трейлер
» Трейлер
30 безумных желаний Русский трейлер
Семь ужинов Музыкальное видео
» Трейлер 2
Фаворитка Дублированный TV-ролик
Последствия Русский трейлер
Куда ты пропала, Бернадетт? Трейлер
30 безумных желаний Трейлер
Фаворитка Отрывок
Семь ужинов Трейлер
Лабиринты прошлого Русский трейлер
» Трейлер
Холодная война Трейлер
» Русский трейлер
 
Новые трейлеры:
Толкиен Русский трейлер
Нэнси Дрю и потайная лестница Отрывок 2
Королевский корги Русский трейлер 2
» Дублированный TV-ролик
Кладбище домашних животных О съёмках 2
Шазам! Русский трейлер 2
Волшебный парк Джун Русский ролик о съёмках
Та ещё парочка Трейлер 2
Мстители 4: Финал Трейлер
Гори, гори ясно Трейлер 2
Нэнси Дрю и потайная лестница Отрывок
» Трейлер
Мстители 4: Финал Русский трейлер
Гори, гори ясно Русский трейлер 2
Высшее общество Русский трейлер
все трейлеры
фильмы 2019 | фильмы 2018
Новинки кино: 2019 март апрель май июнь
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Толкиен:

Толкиен
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 5
трейлеры: 2

Рецензии и обзоры

Рождённый стать королём: За маму, папу и страну
Политота диктует весь сценарий, от диалогов и вдохновляющих речей до сюжетообразующих моментов, и до хорошего приключения никому нет дела

Капитан Марвел: Мисс Мар-Велл в тылу врага
От этого сценария требовалось одно — чтобы в финале все помахали друг другу платочками до послетитровой сцены с пейджером

Если Бил-стрит могла бы заговорить: Молодые американцы
Это не кино про жертв, просящее от зрителя жалости, для этого на экране, к счастью, слишком много жизни и колорита

Академия «Амбрелла»: Всё переделать
Бывает, что сериал почти дотягивает до снайдеровских «Хранителей»: почти тот же уровень деконструкции

Середина 90-х: Ностальгическое
Это первый серьёзный звонок волны, которая накроет нас в кино ближайшее десятилетие: миллениалы перестали фантазировать о 80-х и стали разбираться в 90-х
Ещё рецензии


Кинокадр Новинки кино 2019 фильмы 2019 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2019   фильмы 2018   фильмы 2019   Афиша кино   Лучшие фильмы 2019 2018  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

Сериал «Академия «Амбрелла», отзыв . Оскар-2019: фоторепортаж церемонии . «Рождённый стать королём», отзыв . «Как приручить дракона 3», отзыв . «Счастливого нового дня смерти», рецензия . «Алита», рецензия . «Наркокурьер», отзыв . «Власть», рецензия . «Зелёная книга», рецензия . «Громкая связь», отзыв . «Реальный детектив», 3 сезон, отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2019 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2019 Фильмы 2018 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2018 2019 Отзывы Соцсети  

Афиша кино: "Капитан Марвел", "Рождённый стать королём", "Середина 90-х", "Как приручить дракона 3", "Пиковая дама 2", "Любовницы", "Зелёная книга", "Гурвинек. Волшебная игра"
Новинки кино 2019: "Закатать в асфальт", "Королевский корги", "Дамбо", "Пляжный бездельник", "Кладбище домашних животных", "Потерянное звено", "Шазам!", "Высшее общество", "Хеллбой: Возрождение Кровавой королевы"

2003-2019 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   