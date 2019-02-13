Размещение: YouTube

Название фильма: Толкиен

Оригинальное название: Tolkien

О фильме "Толкиен":

Николас Холт в роли Дж Р.Р. Толкиена в мелодраматическом байопике о том, как Толкиен черпал вдохновение в любви, дружбе и воспоминаниях о Первой мировой, когда писал своего «Властелина колец».