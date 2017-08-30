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Оловянная звезда | Трейлеры
о сериале: кадры | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Трейлер New :: 30.08.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название сериала: Оловянная звезда
Оригинальное название: Tin Star
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О сериале "Оловянная звезда":
Тим Рот изображает бывшего полицейского, который решил начать всё с нуля в качестве шерифа маленького провинциального города. Однако его и его семью начинают преследовать таинственные убийцы, которые как-то связаны с корпорацией, которую представляет героиня Кристины Хендрикс.
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