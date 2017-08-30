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Оловянная звезда | Трейлеры

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Трейлер New :: 30.08.17 ссылка на ролик

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Название сериала: Оловянная звезда
Оригинальное название: Tin Star
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» Сериалы » Детективные
        ... » Комедийные
        ... » Криминальные
О сериале "Оловянная звезда":

Тим Рот изображает бывшего полицейского, который решил начать всё с нуля в качестве шерифа маленького провинциального города. Однако его и его семью начинают преследовать таинственные убийцы, которые как-то связаны с корпорацией, которую представляет героиня Кристины Хендрикс.

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Оловянная звезда:

Оловянная звезда
кадры из сериала: 1
трейлеры: 1

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