Кинокасса России: 24-27 августа, «Малыш на драйве» рвёт с места После уикенда, наполненного успешными премьерами, отечественный бокс-офис в последнюю полную неделю августа немного сдал назад — валовая касса опустилась на 10% до...

Дэвид Финчер отмечает 55-летний юбилей Сегодня, 28 августа, исполняется 55 лет одному из культовых режиссёров современности Дэвиду Финчеру...