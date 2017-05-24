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Название сериала: Оловянная звезда

Оригинальное название: Tin Star

О сериале "Оловянная звезда":

Тим Рот изображает бывшего полицейского, который решил начать всё с нуля в качестве шерифа маленького провинциального города. Однако его и его семью начинает преследовать таинственные убийцы, которые как-то связаны с корпорацией, которую представляет героиня Кристины Хендрикс.