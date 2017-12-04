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Чистокровные | Трейлеры
о фильме: кадры: 2 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Трейлер 2 New :: 04.12.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Чистокровные
Оригинальное название: Thoroughbreds
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О фильме "Чистокровные":
Триллер про двух подружек, очень изменившихся за время разлуки. В ролях: Аня Тейлор-Джой, Оливия Кук, Антон Ельчин.
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