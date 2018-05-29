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Чистокровные
Рецензия: Искусство кино
«Чистокровные» можно разбирать на детали, удивляясь элегантному кадрированию, продуманному расположению дивана, незаметным переменам темпа в диалогах, уместному баловству с фокусировкой на цепочке и губах Ани Тейлор-Джой, твёрдости абсолютно каждой паузы и абсолютно каждой монтажной склейки и многому другому. Снятый в скромных условиях, в основном в помещениях одного дома, фильм не ощущается ни скромным, ни камерным, ни дешёвым, ни любительским. В нём нет кричащих амбиций, но много таланта и неожиданного перфекционизма.
Фабула простейшая: богатая школьница вместе с подругой-социопаткой планирует убийство отчима. Но долгое время кино, обожающее детали и своих персонажей, лишь наблюдает, как они подходят к этой идее. Автор пришёл из театральной драматургии, и если отрешиться от увлекательной и креативной кинематографии, то в целом прорисовывается типичная британская пьеса с одним ровным крещендо на весь сюжет. Чем «Чистокровные» как раз планировались изначально.
Но сюжет ушёл в кино — и получились новые «Стокеры». Сюжетом, темой, формой — всё очень близко. Разве что «Стокеры» более поэтичны, и в аккуратных картинках прячут не остроумные наблюдения или восхищение главной актрисой, а хокку и сонеты. Здесь та же изящность постановки неопределённо жанровой, но бесконечной ироничной, нигилистичной и немного злой истории про воспитание монстров, скрытых социопатов, истинную натуру, цену жизни и место под солнцем. Прагматизм побеждает высокодуховность, убийство становится выходом, самопожертвование — лишь сменой локации, а неготовые на риск неудачники остаются неудачникам, только с более приличной причёской.
«Чистокровные» оставляют дискутировать, хороши ли все средства в достижении целей, но иллюстрирует бесспорную мысль, что в жизни всё зависит от нас самих, и судьба — дело решимости и восприятия.
Название фильма: Чистокровные
Оригинальное название: Thoroughbreds
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О фильме "Чистокровные":
Высокохудожественный триллер про двух подружек, которые задумали убийство отчима. В ролях: Аня Тейлор-Джой, Оливия Кук, Антон Ельчин.
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