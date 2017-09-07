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Тор 3: Рагнарёк | Трейлеры
о фильме: кадры: 12 | трейлеры: 10 | постеры | в ролях
Международный трейлер New :: 07.09.17 ссылка на ролик
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Рецензия » Затемнение Роман КОРНЕЕВ
Название фильма: Тор 3: Рагнарёк
Оригинальное название: Thor: Ragnarok
Прокат в России фильма "Тор 3: Рагнарёк": 2 ноября 2017 года
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О фильме "Тор 3: Рагнарёк":
Тор выставляет Халка на гладиаторском бою, чтобы спасти свой народ.
В ролях: Крис Хемсворт, Том Хиддлстон, Марк Руффало, Кейт Бланшетт.
Режиссёр: Таика Вайтити.
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