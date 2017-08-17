Умерла Вера Глаголева На 62-м году жизни скончалась известная российская актриса Вера Глаголева. Как сообщается, артистка умерла в США от онкологического заболевания...

Бену Аффлеку исполняется 45 лет 15 августа отмечает 45-летний юбилей американский актёр, сценарист и режиссёр, обладатель двух «Оскаров» Бен Аффлек...