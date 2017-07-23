Universal Pictures пытается уговорить Ченнинга Татума возглавить актёрский ансамбль в перезагрузке «Ван Хельсинга»...

Вокруг Бена Аффлека в Голливуде ходят слухи о том, что актёр больше не будет играть Бэтмена в сольном фильме и что студия Warner Bros...

Шарлиз Терон появится в качестве приглашённой звезды в одном из эпизодов комедийного научно-фантастического сериала телеканала Fox «Орвилл»...