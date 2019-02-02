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Название фильма: 30 безумных желаний

Оригинальное название: Then Came You

О фильме "30 безумных желаний":

Аса Баттерфилд и Мейси Уильямс (Арья в «Игре престолов») в романтической истории о двух смертельно больных подростках, пустившихся во все тяжкие.