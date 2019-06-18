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Трейлеры » Криминальное Рецензии в разделе Лучшие

Тизер-трейлер New :: 18.06.19



 
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Планы выпуска: 2019 год
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О фильме "Текст":

Криминальный триллер по одноимённому роману Дмитрия Глуховского.

В ролях: Александр Петров, Кристина Асмус, Иван Янковский.

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Сериал только к концу сезона выходит на знакомый нам уровень накала хитрых планов, а главные герои перестают мямлить

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