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Тесла | Трейлеры

Трейлеры » Документальное кино Рецензии в разделе Лучшие

Русский минутный трейлер New :: 20.08.20


Все ролики фильма "Тесла" (3)

 
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Название фильма: Тесла
Оригинальное название: Tesla
Прокат в России фильма "Тесла": 27 августа 2020 года
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» Голливуд » Байопики » ЖЗЛ
О фильме "Тесла":

Итан Хоук в роли Теслы и Кайл Маклохлан в роли Эдисона в новом байопике о противостоянии переменного и постоянного тока.

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Тесла:

Тесла
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 11
трейлеры: 2

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Новым словом в комиксах фильм не оказывается, а оказывается вполне проходным, пусть и бодрым боевичком с, почему-то, спецэффектами

Ассистент звезды: Продюсер с человеческим лицом
Дакота Джонсон играет идеального, не существующего в реальности продюсера, который думает только о благе автора и о качестве результата

Американский огурчик: Дежурная сатира
Простейшая, неровная драматургия, от диалогов до конфликтов. Она не даёт фильму выбора, кроме как быть театрально-телевизионной постановкой

Кто не спрятался: Нервное
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