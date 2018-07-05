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Название сериала: Террор

Оригинальное название: Terror

О сериале "Террор":

Сериал сценариста Дэвида Кайганича («Суспирия») и продюсера Ридли Скотта по мотивам одноимённого романа Дэна Симмонса и реальных событий пропавшей в 1847 году арктической экспедиции кораблей «Террор» и «Эребус», отправившейся на север Канады в поисках Северо-западного прохода.

В роли капитана Крозье: Джаред Харрис.