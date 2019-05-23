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Терминатор: Тёмные судьбы | Трейлеры

Трейлеры » Фантастика Терминатор

Тизер-трейлер New :: 23.05.19

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Название фильма: Терминатор: Тёмные судьбы
Оригинальное название: Terminator: Dark Fate
Прокат в России фильма "Терминатор: Тёмные судьбы": 31 октября 2019 года
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» Блокбастеры » Фантастические
» Франчайзы » Терминатор
О фильме "Терминатор: Тёмные судьбы":

Продолжение классических первых двух «Терминаторов», спродюсированное Джеймсом Кэмероном.

Режиссёр: Тим Миллер («Дэдпул»).

В ролях: Арнольд Шварценеггер, Маккензи Дэвис, Линда Гамильтон.

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Терминатор: Тёмные судьбы:

Терминатор: Тёмные судьбы
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 8
трейлеры: 2

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