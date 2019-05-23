|
Терминатор: Тёмные судьбы | Трейлеры
о фильме: кадры: 8 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Тизер-трейлер New :: 23.05.19
Ссылки по теме: Терминатор
Рецензия » Клоуны и фэйспалмы Гоша БЕРЛИНСКИЙ
Упрощённый сценарий » Судный день радио Роман КОРНЕЕВ
Название фильма: Терминатор: Тёмные судьбы
Оригинальное название: Terminator: Dark Fate
Прокат в России фильма "Терминатор: Тёмные судьбы": 31 октября 2019 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2019 список, новинки кино
» Франчайзы » Терминатор
О фильме "Терминатор: Тёмные судьбы":
Продолжение классических первых двух «Терминаторов», спродюсированное Джеймсом Кэмероном.
Режиссёр: Тим Миллер («Дэдпул»).
В ролях: Арнольд Шварценеггер, Маккензи Дэвис, Линда Гамильтон.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Терминатор: Тёмные судьбы:
Аладдин: Арабская дичь
Игра престолов: 8 сезон: Дракарис
Галерея: Comic Con Saint Petersburg 2019
Галерея: Каннcкий кинофестиваль 2019
Покемон. Детектив Пикачу: Райан Рейнольдс против всех
22 мая, среда
|
|
|
|
|
«Игра престолов», финальный сезон, отзыв Каннский кинофестиваль 2019, фото «Мстители 4: Финал», рецензия «Железное небо 2», отзыв «Джон Уик 3», отзыв «Академия «Амбрелла», отзыв Comic Con Saint Petersburg 2019, фото «Отпетые мошенницы», отзыв «Покемон. Детектив Пикачу», отзыв «Аладдин», отзыв ММКФ 2019, фото