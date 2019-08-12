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Дитя погоды | Трейлеры

Трейлеры » Фильм-детям Рецензии в разделе Лучшие

Тизер-трейлер New :: 12.08.19



 
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Название фильма: Дитя погоды
Оригинальное название: Tenki no ko
Прокат в России фильма "Дитя погоды": 31 октября 2019 года
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О фильме "Дитя погоды":

Аниме Макото Синкая про девочку, которая умеет управлять погодой.

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Дитя погоды:

Дитя погоды
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 26
трейлеры: 1

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