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За мечтой | Трейлеры
о фильме: кадры: 13 | трейлеры: 5 | постеры | в ролях
Русский трейлер 2 New :: 08.04.19 ссылка на ролик
Название фильма: За мечтой
Оригинальное название: Teen Spirit
Прокат в России фильма "За мечтой": 23 мая 2019 года
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О фильме "За мечтой":
Элль Фэннинг в музыкальном кино про конкурс талантов.
Режиссёр: Макс Мингелла («Дневник служанки»).
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