|
За мечтой | Трейлеры
о фильме: кадры: 13 | трейлеры: 3 | постеры | в ролях
Трейлер 2 New :: 12.02.19 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: За мечтой
Оригинальное название: Teen Spirit
Прокат в России фильма "За мечтой": 23 мая 2019 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2019 список, новинки кино
... » Танцевальное кино
О фильме "За мечтой":
Элль Фэннинг в музыкальном кино про конкурс талантов.
Режиссёр: Макс Мингелла («Дневник служанки»).
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
За мечтой:
Клаустрофобы: Квестофобия
Лего. Фильм 2: История легушек
Завод: Нервы
Снегоуборщик: Тональности
Ван Гог. На пороге вечности: Чего вы добиваетесь
|
|
|
|
|