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За мечтой | Трейлеры

Трейлеры » Мюзикл Рецензии в разделе Лучшие

Русский трейлер New :: 02.02.19 ссылка на ролик

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Название фильма: За мечтой
Оригинальное название: Teen Spirit
Прокат в России фильма "За мечтой": 23 мая 2019 года
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О фильме "За мечтой":

Элль Фэннинг в музыкальном кино про конкурс талантов.

Режиссёр: Макс Мингелла («Дневник служанки»).

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За мечтой:

За мечтой
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 13
трейлеры: 2

Рецензии и обзоры

Фаворитка: Постреляем

Фильм долго представляет собой, по большому счёту, серию комических зарисовок, не просто сменяющих, но задумчиво наплывающих друг на друга, что производит по-своему контринтуитивный эффект

Зелёная книга: Неизлечимое
Это кино со взглядом блаженного дурачка, которому и в голову не приходит, что можно по-другому

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Это первый серьёзный звонок волны, которая накроет нас в кино ближайшее десятилетие: миллениалы перестали фантазировать о 80-х и стали разбираться в 90-х

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14 февраля на экраны выходит экранизация культовой манги Юкито Кисиро про девочку-киборга в антиутопическом мире «Алита: Боевой ангел»
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