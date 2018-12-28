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За мечтой | Трейлеры

Трейлеры » Мюзикл Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 28.12.18 ссылка на ролик

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Название фильма: За мечтой
Оригинальное название: Teen Spirit
Прокат в России фильма "За мечтой": 23 мая 2019 года
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О фильме "За мечтой":

Элль Фэннинг в музыкальном кино про конкурс талантов.

Режиссёр: Макс Мингелла («Дневник служанки»).

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За мечтой:

За мечтой
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 13
трейлеры: 1

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Птичий короб: Слепая зона
Авторки хватает лишь на разговоры и речной сплав, в то время как самое интересное тут — в классическом выживании посреди странных условий

Маугли: Одной крови
Натурализм моделек превратил весь зверинец в какой-то заштатный собачий приют, или трэшовый цирк животных

Американские животные: Экстрим-лайт
Фильм здорово стартует, небанально, лихо играя монтажными склейками и выгибая кинематографическую реальность, но потом начинает буксовать

Рома: Открытый космос
Инстинкты режиссёра слишком популистские, чтобы позволить его творению уйти в захватывающую абстракцию, но слишком отстранённые, чтобы сделать из него живую, насыщенную драму

Гринч: Козёл и олень
Мульт оказался новогодним неофициальным спин-оффлом всё тех же «домашних животных», которые разве что не говорят, поверх вполне традиционного зелёного лохматика
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