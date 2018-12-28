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За мечтой | Трейлеры
Трейлер New :: 28.12.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: За мечтой
Оригинальное название: Teen Spirit
Прокат в России фильма "За мечтой": 23 мая 2019 года
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О фильме "За мечтой":
Элль Фэннинг в музыкальном кино про конкурс талантов.
Режиссёр: Макс Мингелла («Дневник служанки»).
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