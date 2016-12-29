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Танцы насмерть | Трейлеры
Трейлер New :: 29.12.16 ссылка на ролик
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Прокат в России фильма "Танцы насмерть": 16 марта 2017 года
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... » Фантастика
О фильме "Танцы насмерть":
Москва, 2070-е. В бункере проводятся смертельные танцы, во время которых из молодых людей выкачивают энергию, которая потом питает город.
Режиссёр: Андрей Волгин.
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