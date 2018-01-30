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Танки | Трейлеры

Трейлеры » Приключения и фэнтэзи Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 30.01.18 ссылка на ролик

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Прокат в России фильма "Танки": 26 апреля 2018 года
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» Наше новое кино » Историческое
        ... » Патриотические
        ... » Приключения
О фильме "Танки":

Приключенческое кино о пробеге на секретных прототипах танка Т-34 к Сталину в Москву для утверждения опытных образцов. Ранее фильм носил рабочее название «Увидеть Сталина». Режиссёр: Ким Дружинин («28 панфиловцев».) В главной роли: Андрей Мерзликин.

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Танки:

Танки
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 51
трейлеры: 1

Рецензии и обзоры

Новинки февраля: «Короче», «50 оттенков свободы», «Охота на воров», «Чёрная пантера» и оскароносники

Февраль неоднократно показывал, что способен приносить деньги не хуже других, был бы фильм грамотно спозиционирован. Плюс лишний выходной. Потому не удивляйтесь, что в одну неделю тут может выйти и 10, и даже 12 релизов

Бэтмен: Готэм в газовом свете: Овсянка, сэр
Здесь почти все лица знакомые, мы знаем, на чьей они стороне и что ими движет, и когда ломают канон — это, само собой, интересно

Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти: Прибежали
Подростки подрываются спасать товарищей, чтобы уплыть с ними в закат, но всё-то у них не получается

Форма воды: Мальчик из воды
Мягкая, нежная, ранимая сказка для чувствительных, в душе одиноких и, что важно, взрослых мечтателей

Движение вверх: Мюнхен
Нерв происходящего взвинчен до нужного предела, финал снят предельно напряжённо, технически грамотно и очень драматично
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