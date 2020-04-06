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Байки из петли | Трейлеры

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие

Музыкальный ролик New :: 06.04.20

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Название сериала: Байки из петли
Оригинальное название: Tales from the Loop
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» Сериалы » Фантастические
О сериале "Байки из петли":

Джонатан Прайс и Ребекка Холл в сериале «Амазон» по одноимённому иллюстрированному роману художника-визионера Симона Столенхага. По сюжету «Петля» — это подземная научная лаборатория, в результате действия которой люди вокруг становятся свидетелями различных фантастических событий. Для одной из серий музыку написал Филип Гласс.

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Байки из петли:

Байки из петли
постеры сериала: 1
кадры из сериала: 2
трейлеры: 2

Рецензии и обзоры

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Трейлеры, кадры, постеры:

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