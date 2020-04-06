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Байки из петли | Трейлеры
о сериале: кадры: 2 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Музыкальный ролик New :: 06.04.20
Название сериала: Байки из петли
Оригинальное название: Tales from the Loop
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О сериале "Байки из петли":
Джонатан Прайс и Ребекка Холл в сериале «Амазон» по одноимённому иллюстрированному роману художника-визионера Симона Столенхага. По сюжету «Петля» — это подземная научная лаборатория, в результате действия которой люди вокруг становятся свидетелями различных фантастических событий. Для одной из серий музыку написал Филип Гласс.
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Байки из петли:
Сопротивление: Помним, скорбим
Опасная роль Джин Сиберг: Зато сыграла хорошо
Вне игры: Боже, как я пил
Вивариум: Тут пусто
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