Название сериала: Байки из петли

Оригинальное название: Tales from the Loop

О сериале "Байки из петли":

Джонатан Прайс и Ребекка Холл в сериале «Амазон» по одноимённому иллюстрированному роману художника-визионера Симона Столенхага. По сюжету «Петля» — это подземная научная лаборатория, в результате действия которой люди вокруг становятся свидетелями различных фантастических событий. Для одной из серий музыку написал Филип Гласс.