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Суспирия | Трейлеры
Отрывок 2 New :: 19.10.18 ссылка на ролик
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Название фильма: Суспирия
Оригинальное название: Suspiria
Прокат в России фильма "Суспирия": 29 ноября 2018 года
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О фильме "Суспирия":
Хоррор про тьму, накрывшую всемирно известную танцевальную школу в Берлине.
В ролях: Хлоя Моретц, Дакота Джонсон, Тильда Свинтон.
Режиссёр: Лука Гуаданьино («Зови меня своим именем»).
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