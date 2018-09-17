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Суспирия | Трейлеры
о фильме: кадры: 5 | трейлеры: 4 | постеры: 8 | в ролях
Русский трейлер 2 New :: 17.09.18 ссылка на ролик
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Название фильма: Суспирия
Оригинальное название: Suspiria
Прокат в России фильма "Суспирия": 29 ноября 2018 года
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О фильме "Суспирия":
Хоррор про тьму, накрывшую всемирно известную танцевальную школу в Берлине.
В ролях: Хлоя Моретц, Дакота Джонсон, Тильда Свинтон.
Режиссёр: Лука Гуаданьино («Зови меня своим именем»).
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