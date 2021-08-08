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Название фильма: Отряд Самоубийц: Миссия Навылет

Оригинальное название: Suicide Squad 2

О фильме "Отряд Самоубийц: Миссия Навылет":

Джеймс Ганн («Стражи Галактики») после развода с Марвел взялся реанимировать побочный франчайз вселенной DC о спецотряде отморозков.

В ролях знакомые всё лица: Тайка Вайтити, Марго Робби, Йоэль Киннаман, Виола Дэвис, Идрис Эльба, Джай Кортни, Натан Филлион, Майкл Рукер.