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Отряд Самоубийц: Миссия Навылет | Трейлеры
о фильме: кадры: 3 | трейлеры: 4 | постеры: 2 | в ролях
Дублированный персонажный ролик New :: 23.08.20
Название фильма: Отряд Самоубийц: Миссия Навылет
Оригинальное название: Suicide Squad 2
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О фильме "Отряд Самоубийц: Миссия Навылет":
Джеймс Ганн («Стражи Галактики») после развода с Марвел взялся реанимировать побочный франчайз вселенной DC о спецотряде отморозков.
В ролях знакомые всё лица: Тайка Вайтити, Марго Робби, Йоэль Киннаман, Виола Дэвис, Идрис Эльба, Джай Кортни, Натан Филлион, Майкл Рукер.
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