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Отряд Самоубийц: Миссия Навылет | Трейлеры

Трейлеры » Кино-комикс Рецензии в разделе Лучшие

Дублированный персонажный ролик New :: 23.08.20

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Все ролики фильма "Отряд Самоубийц: Миссия Навылет" (4, из них 4 новых)

 
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Название фильма: Отряд Самоубийц: Миссия Навылет
Оригинальное название: Suicide Squad 2
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» Франчайзы » Бэтман
О фильме "Отряд Самоубийц: Миссия Навылет":

Джеймс Ганн («Стражи Галактики») после развода с Марвел взялся реанимировать побочный франчайз вселенной DC о спецотряде отморозков.

В ролях знакомые всё лица: Тайка Вайтити, Марго Робби, Йоэль Киннаман, Виола Дэвис, Идрис Эльба, Джай Кортни, Натан Филлион, Майкл Рукер.

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Отряд Самоубийц: Миссия Навылет:

Отряд Самоубийц: Миссия Навылет
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 3
трейлеры: 4

Рецензии и обзоры

Час истины: Пять стадий
За всеми наркоманами-педофилами-беглыми реальные подсказки теряются так же неминуемо, как и большинство трупов в этом фильме

Агент Ева: Киллером, Вава, киллером
Неловкие любовные треугольники, странные семейные узы, созависимые тётки и прочие радости бытового киллерства

Проект Пауэр: Корпорация Власть
Новым словом в комиксах фильм не оказывается, а оказывается вполне проходным, пусть и бодрым боевичком с, почему-то, спецэффектами

Ассистент звезды: Продюсер с человеческим лицом
Дакота Джонсон играет идеального, не существующего в реальности продюсера, который думает только о благе автора и о качестве результата

Американский огурчик: Дежурная сатира
Простейшая, неровная драматургия, от диалогов до конфликтов. Она не даёт фильму выбора, кроме как быть театрально-телевизионной постановкой
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21 августа, пятница

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