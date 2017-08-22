Размещение: YouTube

Название фильма: Субурбикон

Оригинальное название: Suburbicon

О фильме "Субурбикон":

Субурбикон — это милое пригородное коммьюнити, живущее в ухоженных домах. На первый взгляд это идеальное место для семьи, для того, чтобы растить там детей. Но на самом деле не всё так гладко, и главным героям придётся пройти через шантаж, обман и насилие.

В ролях: Мэтт Дэймон, Джулианна Мур, Оскар Айзек.

Авторы сценария: Итан Коэн, Джоэль Коэн, Грант Хеслов, Джордж Клуни.

Режиссёр: Джордж Клуни.