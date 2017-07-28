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Субурбикон | Трейлеры
Трейлер New :: 28.07.17 ссылка на ролик
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Название фильма: Субурбикон
Оригинальное название: Suburbicon
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О фильме "Субурбикон":
Субурбикон это милое пригородное коммьюнити, живущее в ухоженных домах. На первый взгляд это идеальное место для семьи, для того, чтобы растить там детей. Но на самом деле не всё так гладко, и главным героям придётся пройти через шантаж, обман и насилие.
В ролях: Мэтт Дэймон, Джулианна Мур, Оскар Айзек.
Авторы сценария: Итан Коэн, Джоэль Коэн, Грант Хеслов, Джордж Клуни.
Режиссёр: Джордж Клуни.
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