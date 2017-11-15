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Субурбикон
о фильме: рецензия | кадры: 23 | трейлеры: 5 | постеры: 2 | в ролях | афиша, билеты
Рецензия: Клуни как Коэны
«Субурбикон» — тот фильм, писать о котором трудно, потому что любой намёк на развитие сюжетной линии, любое сравнение этой картины с какой-то другой (которое непременно придёт на ум почитателям творчества братьев Коэнов) способно превратиться в спойлер, разрушающий всякое удовольствие от просмотра. Поэтому побережём ваши нервы: о событиях, которые происходят в фильме, вы не прочтёте здесь ни слова. Хватит и того, что вы уже наверняка посмотрели трейлер.
Вместо этого мы расскажем вам, что сценарий, написанный Коэнами и ставший основой для «Субурбикона», давно ждал своего часа — и по задумке авторов одну из главных ролей здесь должен был исполнить именно Джордж Клуни. Однако что-то пошло не так, и Клуни стал режиссёром картины (к слову, это первая режиссёрская работа Джорджа Клуни, в которой он не сыграл ни одной, даже самой маленькой роли), а роль отдал Оскару Айзеку. Первоначальный сценарий был доработан — в соавторах нынешней версии, кроме Коэнов, упоминается сам Клуни и Грант Хеслов, с которым Клуни работал как с продюсером и как со сценаристом в большей половине своих картин.
Жанр «Субурбикона» однозначно охарактеризовать трудно — кто-то назовёт его ретродрамой, кто-то жёсткой чёрной комедией. Аналогично россыпь эмоциональных откликов накрывает и зрителей при просмотре: на одних и тех же кадрах одни ужасаются, другие — безудержно хохочут. Впрочем, для братьев Коэнов это, можно сказать, уже стандарт, особый стиль — и Клуни сумел его сохранить и ничего не испортить. Поклонникам Коэнов здесь может не хватить, разве что, той присущей им особой отстранённости повествования и лаконичности персонажей: иногда режиссёр всё-таки нарочито подчёркивает комичность отдельных сцен какими-то дополнительными деталями (взять тот же детский велосипед, на котором уезжает в ночь герой Мэтта Дэймона в трейлере). Но нужно отдать должное актёрской команде — в конкурсе на самое смешное выражение лица человека, попавшего в сложные обстоятельства (который режиссёр, очевидно, устроил на съёмочной площадке) никто не перегнул палку.
Добавим также, что фоном для основной детективной линии (ужасной и комичной одновременно) служит история о расовой дискриминации одной семьи — тема, крайне актуальная для Америки конца 50-х. Эта социальная «подложка» добавляет повествованию драматизма и делает его более насыщенным. Впрочем, мы обещали, что о происходящих в фильме событиях здесь не будет ни слова. Главное сказано: если вы любите творчество братьев Коэнов, вам непременно стоит посмотреть этот фильм. И воздержитесь от прочтения прочих рецензий и кратких описаний сюжета перед просмотром — не портите себе удовольствие.
Название фильма: Субурбикон
Оригинальное название: Suburbicon
Прокат в России фильма "Субурбикон": 16 ноября 2017 года
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О фильме "Субурбикон":
Субурбикон — это милое пригородное комьюнити, живущее в ухоженных домах. На первый взгляд это идеальное место для семьи, для того, чтобы растить там детей. Но на самом деле не всё так гладко, и главным героям придётся пройти через шантаж, обман и насилие.
В ролях: Мэтт Дэймон, Джулианна Мур, Оскар Айзек.
Авторы сценария: Итан Коэн, Джоэль Коэн, Грант Хеслов, Джордж Клуни.
Режиссёр: Джордж Клуни.
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