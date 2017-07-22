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Сильнее | Трейлеры

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Международный трейлер New :: 22.07.17 ссылка на ролик

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Название фильма: Сильнее
Оригинальное название: Stronger
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» Голливуд » Драмы
О фильме "Сильнее":

История парня, который лишился ног после взрыва на Бостонском марафоне, но научился с этим жить.

В главной роли: Джейк Гилленхааль.

Режиссёр: Дэвид Гордон Грин.

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Сильнее:

Сильнее
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 4
трейлеры: 1

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