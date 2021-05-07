Название сериала: Очень странные дела

Оригинальное название: Stranger Things

О сериале "Очень странные дела":

83-й год. В маленьком городе, где ничего серьёзного не происходит, среди ночи пропадает мальчик. В это же время из засекреченной правительственной лаборатории сбегает нечто неконтролируемое.

В ролях: Вайнона Райдер, Дэвид Харбор.

Шоу-раннеры: братья Дафферы.