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Очень странные дела | Трейлеры
4 сезон, тизер 2 New :: 06.05.21
Название сериала: Очень странные дела
Оригинальное название: Stranger Things
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... » Фантастические
О сериале "Очень странные дела":
83-й год. В маленьком городе, где ничего серьёзного не происходит, среди ночи пропадает мальчик. В это же время из засекреченной правительственной лаборатории сбегает нечто неконтролируемое.
В ролях: Вайнона Райдер, Дэвид Харбор.
Шоу-раннеры: братья Дафферы.
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