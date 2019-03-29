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Очень странные дела | Трейлеры
Промо-ролик "Теории" New :: 29.03.19 ссылка на ролик
Название сериала: Очень странные дела
Оригинальное название: Stranger Things
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... » Фантастические
О сериале "Очень странные дела":
83-й год. В маленьком городе, где ничего серьёзного не происходит, среди ночи пропадает мальчик. В это же время из засекреченной правительственной лаборатории сбегает нечто неконтролируемое.
В ролях: Вайнона Райдер, Дэвид Харбор.
Режиссёры: Братья Дафферы, Эндрю Стэнтон и Шон Леви.
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Очень странные дела:
Любовь, смерть и роботы: Фантастика и котики
Закатать в асфальт: Ночь длинна
Рождённый стать королём: За маму, папу и страну
Тройная граница: Замаскировались
Капитан Марвел: Мисс Мар-Велл в тылу врага
28 марта, четверг
27 марта, среда
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