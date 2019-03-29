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Очень странные дела | Трейлеры

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Промо-ролик "Теории" New :: 29.03.19 ссылка на ролик

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Название сериала: Очень странные дела
Оригинальное название: Stranger Things
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» Сериалы » Триллеры
        ... » Фантастические
О сериале "Очень странные дела":

83-й год. В маленьком городе, где ничего серьёзного не происходит, среди ночи пропадает мальчик. В это же время из засекреченной правительственной лаборатории сбегает нечто неконтролируемое.

В ролях: Вайнона Райдер, Дэвид Харбор.

Режиссёры: Братья Дафферы, Эндрю Стэнтон и Шон Леви.

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Очень странные дела:

Очень странные дела
постеры сериала: 1
кадры из сериала: 72
трейлеры: 18

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