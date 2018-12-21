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Очень странные дела | Трейлеры

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие
Отзывы: [3]

Новогодний ролик New :: 21.12.18 ссылка на ролик

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Все ролики сериала "Очень странные дела" (15)

 
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Название сериала: Очень странные дела
Оригинальное название: Stranger Things
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» Сериалы » Триллеры
        ... » Фантастические
О сериале "Очень странные дела":

83-й год. В маленьком городе, где ничего серьёзного не происходит, среди ночи пропадает мальчик. В это же время из засекреченной правительственной лаборатории сбегает нечто неконтролируемое.

В ролях: Вайнона Райдер, Дэвид Харбор.

Режиссёры: Братья Дафферы, Эндрю Стэнтон и Шон Леви.

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Очень странные дела:

Очень странные дела
постеры сериала: 1
кадры из сериала: 72
трейлеры: 15

Рецензии и обзоры

Рома: Открытый космос
Инстинкты режиссёра слишком популистские, чтобы позволить его творению уйти в захватывающую абстракцию, но слишком отстранённые, чтобы сделать из него живую, насыщенную драму

Гринч: Козёл и олень
Мульт оказался новогодним неофициальным спин-оффлом всё тех же «домашних животных», которые разве что не говорят, поверх вполне традиционного зелёного лохматика

Аквамен: Русалочка
«Аквамен» даёт надежду, что «Уорнеры» выберутся из тупика, куда сами себя загнали

Бамблби: Подушка-подружка
Перед нами «Инопланетянин», из которого убрали искренность и страсть, но остался профессионализм

Человек-паук: Через вселенные: Всемирная паутина
Если кинокомиксов и дальше с каждым годом будет больше, пусть среди них будет больше вот таких
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