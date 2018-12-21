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Очень странные дела | Трейлеры
Новогодний ролик New :: 21.12.18 ссылка на ролик
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Название сериала: Очень странные дела
Оригинальное название: Stranger Things
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... » Фантастические
О сериале "Очень странные дела":
83-й год. В маленьком городе, где ничего серьёзного не происходит, среди ночи пропадает мальчик. В это же время из засекреченной правительственной лаборатории сбегает нечто неконтролируемое.
В ролях: Вайнона Райдер, Дэвид Харбор.
Режиссёры: Братья Дафферы, Эндрю Стэнтон и Шон Леви.
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Очень странные дела:
Рома: Открытый космос
Гринч: Козёл и олень
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Бамблби: Подушка-подружка
Человек-паук: Через вселенные: Всемирная паутина
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19 декабря, среда
18 декабря, вторник
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