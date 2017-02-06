|
Очень странные дела | Трейлеры
2 сезон, тизер New :: 06.02.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название сериала: Очень странные дела
Оригинальное название: Stranger Things
См. также: все фильмы 2017, фильмы 2016 список, новинки кино
... » Фантастические
О сериале "Очень странные дела":
83-й год. В маленьком городе, где ничего серьёзного не происходит, среди ночи пропадает мальчик. В это же время из засекреченной правительственной лаборатории сбегает нечто неконтролируемое.
В ролях: Вайнона Райдер, Дэвид Харбор.
Режиссёры: Братья Дафферы и Шон Леви.
все трейлеры
|
Очень странные дела:
Галерея: Оскар-2017, как это будет
Космос между нами: Юный майор Том
Шанс: Американская история ХЗ
Трансформация: Потрачено
Уикенд Суперкубка прошёл за океаном традиционно безыдейно — единственные широкие премьеры были перенесены сюда с других дат и выброшены...
» Тизер 4
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки, Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales
Прокат в России: 25 мая 2017 года
» Трейлер
Чудо-женщина, Wonder Woman
Прокат в России: 1 июня 2017 года
Спасатели Малибу, Baywatch
Прокат в России: 11 мая 2017 года
Форсаж 8, Fate of the Furious
Прокат в России: 13 апреля 2017 года
Логан, Logan
Прокат в России: 2 марта 2017 года
» TV-ролик
Стражи Галактики 2, Guardians of the Galaxy Vol. 2
Прокат в России: 4 мая 2017 года
Джон Уик 2, John Wick: Chapter 2
Прокат в России: 9 февраля 2017 года
Живое, Life
Прокат в России: 18 мая 2017 года
|
|
|
|
|
«Притяжение», рецензия Оскар 2017: предоскаровская галерея «Викинг», рецензия, отзывы «Три Икса 3», рецензия «Космос между нами», отзыв «Трансформация», отзыв «Молчание», рецензия Сериал «Шанс», отзыв «Голос монстра», отзыв «Ла-Ла Ленд», рецензия Новинки февраля: «Джон Уик 2», «На 50 оттенков темнее» и наша жуть