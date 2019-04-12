|
Звёздные Войны: Эпизод IX | Трейлеры
о фильме: кадры: 7 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Русский трейлер New :: 12.04.19 ссылка на ролик
Ссылки по теме: Звёздные войны
Рецензия » «Сокол Тысячелетия» на штрафстоянке Роман КОРНЕЕВ
Рецензия » Порги и ситхи Роман КОРНЕЕВ
«Звёздные войны: Последние джедаи», кадры (183 фото)
Название фильма: Звёздные Войны: Эпизод IX
Оригинальное название: Star Wars: The Rise of Skywalker
Прокат в России фильма "Звёздные Войны: Эпизод IX": 19 декабря 2019 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2019 список, новинки кино
О фильме "Звёздные Войны: Эпизод IX":
Джей Джей Абрамс вернулся в режиссёрское кресло в официально последней части саги. Во всяком случае, пока.
В ролях: Дэйзи Ридли, Оскар Айзек, Джон Бойега, Адам Драйвер, Люпита Ньонго, Кэрри Фишер, Марк Хэмилл.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Звёздные Войны: Эпизод IX:
Хеллбой: Возрождение Кровавой королевы: А ты не найдёшь себе короля
Высшее общество: Космический мусор
В погоне за Бонни и Клайдом: Старая школа
Кладбище домашних животных: Мы гуляли с зомби
Шазам!: Скажите, как его зовут!
12 апреля, пятница
Зелёная книга : Хороший | BadGary
Хороший, легкий фильм. В этом фильме есть все для успеха, но самое главное это - темнокожий, угнетенный герой да еще и гей(Икххаа)... далее
Стекло : Наконец посмотрел. | BadGary
В кино не попал(о чем теперь не жалею) и дожидался адекватного качества, и вот свершилось... далее
11 апреля, четверг
10 апреля, среда
9 апреля, вторник
|
|
|
|
|
«Хеллбой: Возрождение Кровавой королевы», отзыв «Шазам!», отзыв «Мы», рецензия Сериал «Чудотворцы», отзыв «Академия «Амбрелла», отзыв «Закатать в асфальт», рецензия Сериал «Любовь, смерть и роботы», отзыв «В погоне за Бонни и Клайдом», отзыв «Как приручить дракона 3», отзыв «Кладбище домашних животных», рецензия