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Каннский кинофестиваль 2018: фоторепортаж

Соло: Звездные войны. Истории | Трейлеры

Трейлеры » Фантастика Звёздные войны

Отрывок 3 New :: 10.05.18 ссылка на ролик

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Название фильма: Соло: Звездные войны. Истории
Оригинальное название: Solo: A Star Wars Story
Прокат в России фильма "Соло: Звездные войны. Истории": 24 мая 2018 года
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        ... » Фантастические
        ... » Эпики
» Франчайзы » Звёздные войны
О фильме "Соло: Звездные войны. Истории":

Спин-офф «Звёздных войн» об одном из ключевых персонажей звёздной саги Хане Соло, охватывающий семь лет его жизни — с 18 до 24 лет, когда он стал владельцем корабля «Тысячелетний сокол» и познакомился с Чубаккой. Режиссёр: Рон Ховард. В ролях: Эмилия Кларк, Пол Беттани, Вуди Харрельсон, Тэнди Ньютон.

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Соло: Звездные войны. Истории:

Соло: Звездные войны. Истории
постеры фильма: 3
кадры из фильма: 17
трейлеры: 12

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Соло: Звездные войны. Истории
Соло: Звездные войны. Истории, Solo: A Star Wars Story
Прокат в России: 24 мая 2018 года
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