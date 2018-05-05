|
Соло: Звездные войны. Истории | Трейлеры
Отрывок New :: 05.05.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Ссылки по теме: Звёздные войны
Рецензия » Порги и ситхи Роман КОРНЕЕВ
Рецензия » Утечки в реакторе Никита КОМАРОВ
«Звёздные войны: Последние джедаи», кадры (183 фото)
Название фильма: Соло: Звездные войны. Истории
Оригинальное название: Solo: A Star Wars Story
Прокат в России фильма "Соло: Звездные войны. Истории": 24 мая 2018 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2017 список, новинки кино
... » Фантастические
... » Эпики
О фильме "Соло: Звездные войны. Истории":
Спин-офф «Звёздных войн» об одном из ключевых персонажей звёздной саги Хане Соло, охватывающий семь лет его жизни — с 18 до 24 лет, когда он стал владельцем корабля «Тысячелетний сокол» и познакомился с Чубаккой. Режиссёр: Рон Ховард. В ролях: Эмилия Кларк, Пол Беттани, Вуди Харрельсон, Тэнди Ньютон.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Соло: Звездные войны. Истории:
Собибор: Деды страдали
Остров собак: Пёс знает
Мстители: Война бесконечности: Он Танос и он бородат
Родина: 7 сезон: Русский след
Новинки мая: «Мстители: Война бесконечности», «Дэдпул 2», «Хан Соло», «Черновик»
» TV-ролик
Жанр: ночной трезор
Прокат в России: 25 мая 2018 года
Соло: Звездные войны. Истории, Solo: A Star Wars Story
Прокат в России: 24 мая 2018 года
» Отрывок
4 мая, пятница
80-летний комедийный актёр Билл Косби и 84-летний режиссёр Роман Полански исключены из состава Американской академии киноискусств за нарушение кодекса поведения. Решение...
Бенедикт Камбербэтч сыграет британского шпиона Гревилла Мейнерда Винна в фильме «Железная кора»...
Джейк Гилленхааль исполнит главную роль в байопике «Американец», рассказывающей о жизни и карьере знаменитого американского дирижёра...
» Трейлер
» Трейлер
3 мая, четверг
Телохранители Джонни Деппа Юджин Арбелоа и Мигель Санчез подали в суд на голливудскую знаменитость...
После короткого уикенда отечественный прокат, оставленный без толкового лидера, попытался за три дня майских выходных отыграться за недополученную накануне прибыль...
Режиссёр Бернардо Бертолуччи, представляя отрестраврированную копию своей картины «Последнего танго в Париже» на кинофестивале в Бари...
Дэдпул 2, Deadpool 2
Прокат в России: 17 мая 2018 года
|
|
|
|
|
«Мстители: Война бесконечности», рецензия Закрытие ММКФ-2018, фоторепортаж «Родина», 7 сезон, отзыв «Смешарики. Дежавю», рецензия «Остров собак», рецензия «Собибор», рецензия «Первому игроку приготовиться», отзыв «Ходячие мертвецы», 8 сезон, отзыв «Тренер», рецензия CinemaCon-2018, фото «Тихое место», отзыв