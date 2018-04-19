Юбилейный 40-й Московский международный кинофестиваль начнёт свою работу вечером 19 апреля в Москве...

Шпион, который меня кинул , Spy Who Dumped Me

Организаторы Каннского фестиваля огласили полный состав жюри, которое в этом году возглавляет Кейт Бланшетт...

Стивен Спилберг спродюсирует для Warner Bros экранизацию комиксов DC «Чёрный ястреб». Спилберг также присматривается к режиссёрскому креслу проекта...

Общие сборы фильмов Стивена Спилберга преодолели в международном прокате отметку в 10 млрд долларов...

Российский режиссёр Андрей Звягинцев войдёт в состав жюри 71-го Каннского кинофестиваля. Об этом рассказал директор фестиваля Тьерри Фремо...

Безымянная музыкальная комедия Дэнни Бойла по сценарию Ричарда Кёртиса появится в кинотеатрах 13 сентября 2019 года...

Двукратный лауреат премии «Оскар» Педро Альмодовар поставит картину «Боль и слава», главные роли в которой сыграют Антонио Бандерас и Асьер Эчеандиа. Вместе с ними на...

Фёдор Бондарчук планирует совместно с китайскими кинематографистами разработать историческую ленту о событиях японо-китайской войны...