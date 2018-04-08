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Соло: Звездные войны. Истории | Трейлеры
Кросс-промо New :: 08.04.18 ссылка на ролик
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Название фильма: Соло: Звездные войны. Истории
Оригинальное название: Solo: A Star Wars Story
Прокат в России фильма "Соло: Звездные войны. Истории": 24 мая 2018 года
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О фильме "Соло: Звездные войны. Истории":
Спин-офф «Звёздных войн» об одном из ключевых персонажей звёздной саги Хане Соло, охватывающий семь лет его жизни — с 18 до 24 лет, когда он стал владельцем корабля «Тысячелетний сокол» и познакомился с Чубаккой. Режиссёр: Рон Ховард. В ролях: Эмилия Кларк, Пол Беттани, Вуди Харрельсон, Тэнди Ньютон.
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Соло: Звездные войны. Истории, Solo: A Star Wars Story
Прокат в России: 24 мая 2018 года
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