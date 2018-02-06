Американская гильдия режиссёров вручила свои награды в 70-й раз. Премию за лучшую режиссуру полнометражного игрового фильма получил Гильермо дель Торо. Конкурентами Дель...

Виллем Дефо, недавно номинированный на премию «Оскар» за роль второго плана в драме «Проект "Флорида"»...

Отечественный прокат то ли спутал себе все карты бесконечными переносами фильмов, то ли просто не рассчитал истинных возможностей многочисленных премьер — в итоге...