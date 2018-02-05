  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2018 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Новости
Фильмы 2018 Фильмы 2017 Блокбастеры Фантастика Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  
Кинокадр в инстаграме: лучшие фото

Соло: Звездные войны. Истории | Трейлеры

Трейлеры » Фантастика Звёздные войны

Ролик с Суперкубка New :: 05.02.18 ссылка на ролик

Размещение: YouTube

смотреть в плейере

Все ролики фильма "Соло: Звездные войны. Истории" (2, из них 2 новых)
Ссылки по теме: Звёздные войны
Рецензия » Порги и ситхи Роман КОРНЕЕВ
Рецензия » Утечки в реакторе Никита КОМАРОВ
«Звёздные войны: Последние джедаи», кадры (183 фото)
Спин-офф «Звёздных войн» «Изгой-один», кадры (54 фото)
Новости » Бокс-офис США 2017: «Звёздные войны» возглавляют слабый год
Новости » Джорджу Лукасу исполнилось 65 лет
Киноблог » Бокс-офис США: «Звёздные войны» закрывают год
Киноблог » Бокс-офис США: 22-24 декабря, «Звёздные войны» проигрывают самим себе

 
Поставьте фильму оценку!
Запостить в ЖЖ Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook Запостить в Li.ru Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название фильма: Соло: Звездные войны. Истории
Оригинальное название: Solo: A Star Wars Story
Прокат в России фильма "Соло: Звездные войны. Истории": 24 мая 2018 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2017 список, новинки кино
» Блокбастеры » Приключения
        ... » Фантастические
        ... » Эпики
» Франчайзы » Звёздные войны
О фильме "Соло: Звездные войны. Истории":

Спин-офф «Звёздных войн» об одном из ключевых персонажей звёздной саги Хане Соло, охватывающий семь лет его жизни — с 18 до 24 лет, когда он стал владельцем корабля «Тысячелетний сокол» и познакомился с Чубаккой. Режиссёр: Рон Ховард. В ролях: Эмилия Кларк, Пол Беттани, Вуди Харрельсон, Тэнди Ньютон.

На главную | Новинки кино

Новинки кино:
Соло: Звездные войны. ИсторииМиссия невыполнима 6: ПоследствияМир Юрского периода 2Мстители: Война бесконечности. Часть 1Пятьдесят оттенков свободыПервому игроку приготовитьсяНемойЧёрная пантера
Недавние громкие новинки:
Мир дикого западаДвижение вверхФорма водыЗвёздные войны: Последние джедаиДжуманджи 2: Зов джунглейСекретные материалыЛига СправедливостиОчень странные дела

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Ролики в разделе "Фантастика":
Соло: Звездные войны. Истории Русский тизер
» Ролик с Суперкубка
Мир Юрского периода 2 Русский трейлер 2
» Ролик с Суперкубка
Аннигиляция TV-ролик
Первому игроку приготовиться TV-ролик 2
Рэмпейдж TV-ролик
Немой Трейлер
Излом времени TV-ролик 2
Тихоокеанский рубеж 2 Русский трейлер 2
» Трейлер 2
Первому игроку приготовиться TV-ролик
Излом времени Международный трейлер
» Русский трейлер 2
Первому игроку приготовиться Дублированный ролик о съёмках
  
Новые трейлеры:
Парадокс Кловерфильда Ролик с Суперкубка
Соло: Звездные войны. Истории Русский тизер
» Ролик с Суперкубка
Миссия невыполнима 6: Последствия Русский трейлер
Мир Юрского периода 2 Русский трейлер 2
Мстители: Война бесконечности. Часть 1 Ролик с Суперкубка
Мир Юрского периода 2 Ролик с Суперкубка
Небоскрёб Ролик с Суперкубка
Миссия невыполнима 6: Последствия Трейлер с Суперкубка
» Ролик с Суперкубка
Мир дикого запада 2 сезон, ролик с Суперкубка
Тихое место Ролик с Суперкубка
Ева Трейлер
» Русский трейлер
Неповиновение Трейлер
все трейлеры
фильмы 2018 | фильмы 2017
Новинки кино: 2018 февраль март апрель май 2019
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Соло: Звездные войны. Истории:

Соло: Звездные войны. Истории
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 3
трейлеры: 2

Рецензии и обзоры

Селфи: В торможении

Минаев не сделал никаких выводов после первого «Духлесса». Теперь, он говорит, мы за лайками гонимся. Мы хотим, чтобы нас любили. Мы хотим быть ненастоящими, потому что нас хотят видеть ненастоящими

Короче: Дорогая, я уменьшил себя
Это такой упрощённый «Уолтер Митти» со всеми необходимыми элементами, только вместо поющей Уиг — её лаконичная галлюцинация

Тоня против всех: Не фортануло
Несмотря на всю кинематографическую вторичность — это едва ли не самое грамотное кино в оскаровской гонке этого года

Мир, полный чудес: Дети кино
Это кино, интересное в контексте карьеры и увлечений Тодда Хейнса, но, главным образом – как пример осечки

Три билборда на границе Эббинга, Миссури: Самое время
Трагикомедия, где жители городка выясняют, на чей стороне правда. Макдона снял ещё более актуальное кино, чем предполагал
Ещё рецензии

Обновления

Новости кино:
Гильермо дель Торо получил премию Гильдии режиссёров США
Американская гильдия режиссёров вручила свои награды в 70-й раз. Премию за лучшую режиссуру полнометражного игрового фильма получил Гильермо дель Торо. Конкурентами Дель...
«Американские боги» нашли нового шоураннера
Работу над сериалом «Американские боги» вместо покинувших проект Брайана Фуллера и Майкла Грина продолжит Джесси Александр...
Виллем Дефо снимется в фильме Эдварда Нортона «Сиротский Бруклин»
Виллем Дефо, недавно номинированный на премию «Оскар» за роль второго плана в драме «Проект "Флорида"»...
Кинокасса России: февраль начинается слабым уикендом, лидирует «Селфи»
Отечественный прокат то ли спутал себе все карты бесконечными переносами фильмов, то ли просто не рассчитал истинных возможностей многочисленных премьер — в итоге...
Трейлеры, кадры, постеры:

Парадокс Кловерфильда, Cloverfield Paradox new
постеров: 1, кадров: 1
» Ролик с Суперкубка

Соло: Звездные войны. Истории
Соло: Звездные войны. Истории, Solo: A Star Wars Story new
Прокат в России: 24 мая 2018 года
постеров: 1, кадров: 3
» Русский тизер
» Ролик с Суперкубка

Миссия невыполнима 6: Последствия
Миссия невыполнима 6: Последствия, Mission Impossible 6: Fallout
Прокат в России: 26 июля 2018 года
постеров: 1, кадров: 5
» Русский трейлер
» Трейлер с Суперкубка
» Ролик с Суперкубка

Мир Юрского периода 2
Мир Юрского периода 2, Jurassic World: Fallen Kingdom
Прокат в России: 7 июня 2018 года
» Русский трейлер 2
» Ролик с Суперкубка

Мстители: Война бесконечности. Часть 1
Мстители: Война бесконечности. Часть 1, Avengers: Infinity War
Прокат в России: 3 мая 2018 года
» Ролик с Суперкубка

Небоскрёб, Skyscraper
кадров: 1
» Ролик с Суперкубка
» Тизер

Мир дикого запада
Мир дикого запада, Westworld
» 2 сезон, ролик с Суперкубка

4 февраля, воскресенье
Бокс-офис США: «Джуманджи 2» возглавляет уикенд Суперкубка
Заокеанский прокат на фоне Суперкубка традиционно дал слабину, однако в этом сезоне широкопрокатных премьер не случилось вовсе...

Все обновления за неделю


Кинокадр Новинки кино 2018 фильмы 2018 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2018   фильмы 2017   фильмы 2018   Афиша кино   Лучшие фильмы 2018 2017  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

«Селфи», рецензия . «Короче», отзыв . «Три биллборда», отзыв . «Движение вверх», рецензия . «Большая игра», рецензия . «Тёмные времена», рецензия . «Бегущий в лабиринте 3», отзыв . «Форма воды», рецензия . «Тоня против всех», отзыв . «Приключения Паддингтона 2», рецензия . «Мир, полный чудес», отзыв . «Бэтмэн: Готэм в газовом свете», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2018 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2018 Фильмы 2017 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2018 2017 Отзывы Соцсети  

Афиша кино: "Селфи", "Короче", "Движение вверх", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Тоня против всех", "Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти", "Zомбоящик", "Приключения Паддингтона 2"
Новинки кино 2018: "Охота на воров", "Пятьдесят оттенков свободы", "Недруги", "Поезд на Париж", "Все деньги мира", "Ночные игры", "Чёрная пантера", "Излом времени", "Пассажир"

2003-2018 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   