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Звёздные войны: Последние джедаи | Трейлеры

Трейлеры » Фантастика Звёздные войны

О съёмках New :: 16.07.17 ссылка на ролик

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Название фильма: Звёздные войны: Последние джедаи
Оригинальное название: Star Wars: The Last Jedi
Прокат в России фильма "Звёздные войны: Последние джедаи": 14 декабря 2017 года
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        ... » Фантастические
        ... » Эпики
» Франчайзы » Звёздные войны
О фильме "Звёздные войны: Последние джедаи":

Прямое продолжение событий фильма «Пробуждение силы», которое расскажет о дальнейших приключения Рей и компании.

В ролях: Дэйзи Ридли, Марк Хэмилл, Кэрри Фишер, Адам Драйвер, Оскар Айзек.

Режиссёр: Райан Джонсон.

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Звёздные войны: Последние джедаи:

Звёздные войны: Последние джедаи
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 16
трейлеры: 1

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