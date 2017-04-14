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Звёздные войны: Последние джедаи | Трейлеры
о фильме: кадры: 16 | трейлеры | постеры: 2 | в ролях
Тизер-трейлер New :: 14.04.17 ссылка на ролик
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Продолжение культовой фантастической саги «Звёздные войны: Пробуждение Силы» Джей Джея Абрамса, кадры (83 фото)
Название фильма: Звёздные войны: Последние джедаи
Оригинальное название: Star Wars: The Last Jedi
Прокат в России фильма "Звёздные войны: Последние джедаи": 14 декабря 2017 года
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О фильме "Звёздные войны: Последние джедаи":
Прямое продолжение событий фильма «Пробуждение силы», которое расскажет о дальнейших приключения Рей и компании.
В ролях: Дэйзи Ридли, Марк Хэмилл, Кэрри Фишер, Адам Драйвер, Оскар Айзек.
Режиссёр: Райан Джонсон.
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