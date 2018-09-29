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Звезда родилась | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 8 | постеры: 2 | в ролях
Дублированный ролик о съёмках New :: 29.09.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Звезда родилась
Оригинальное название: Star Is Born
Прокат в России фильма "Звезда родилась": 4 октября 2018 года
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О фильме "Звезда родилась":
Леди Гага и Брэдли Купер в музыкальной мелодраме Брэдли Купера о том, как увядающий музыкант помогает молодой талантливой певице добиться успеха.
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