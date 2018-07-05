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Название фильма: Шпион, который меня кинул

Оригинальное название: Spy Who Dumped Me

О фильме "Шпион, который меня кинул":

Комедийный боевик про двух подруг, внезапно вовлечённых в международный заговор, после того, как одна из них узнаёт, что её бывший бойфренд был шпионом.

В ролях: Мила Кунис, Кейт Маккиннон, Джастин Теру, Джиллиан Андерсон.