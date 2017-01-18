У «Порока на экспорт» всё ещё может появиться сиквел Неожиданно воскрес сиквел фильма Дэвида Кроненберга 2007 года «Порок на экспорт», который ещё в 2010 году собирался написать сценарист оригинальной картины Стивен Найт...

Первый канал назвал причину утечки «Шерлока» Первый канал начал расследование утечки в Сеть дублированной на русский язык финальной серии четвёртого сезона британского сериала «Шерлок»...

Кинокасса России: 12-15 января, «Кредо убийцы» и «Викинг» отбиваются от премьер По окончании новогодних выходных отечественный бокс-офис спустился с небес на землю с впечатляющей даже для него скоростью — валовая касса после третьего лучшего...