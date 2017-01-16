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Сплит, Расщеплённый / Расщеплённый | Трейлеры

Трейлеры » Ужас! Рецензии в разделе Лучшие

О съёмках New :: 16.01.17 ссылка на ролик

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Название фильма: Сплит
Оригинальное название: Split
Прокат в России фильма "Сплит": 16 марта 2017 года
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» Голливуд » Триллеры
        ... » Ужасы и мистика
О фильме "Сплит":

Найт Шьямалан рассказывают историю о трёх девушках, которых похищает человек с 23 личностями в голове. Главную роль сыграл Джеймс Макавой.

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Сплит, Расщеплённый:

Сплит, Расщеплённый
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 7
трейлеры: 9

Рецензии и обзоры

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Воображаемые друзья штабелями ложатся на закланье семейного счастья Холмсов. Закрывайте шоу, последний клоун этого цирка только что застрелился в каптёрке

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Прокат в России: 26 января 2017 года
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