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Пила: Спираль | Трейлеры
Открывающая сцена New :: 12.05.21
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Название фильма: Пила: Спираль
Оригинальное название: Spiral: From the Book of Saw
Прокат в России фильма "Пила: Спираль": 13 мая 2021 года
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О фильме "Пила: Спираль":
Крис Рок и Сэмьюэл Л. Джексон в новой главе классической хоррор-франшизы о садисте-мстителе, которая на этот раз снята по рассказу Криса Рока.
Режиссёр вновь Даррен Линн Боусман.
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