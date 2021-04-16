Название фильма: Пила: Спираль

Оригинальное название: Spiral: From the Book of Saw

О фильме "Пила: Спираль":

Крис Рок и Сэмьюэл Л. Джексон в новой главе классической хоррор-франшизы о садисте-мстителе, которая на этот раз снята по рассказу Криса Рока.

Режиссёр вновь Даррен Линн Боусман.